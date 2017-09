CATALUÑA. EL PP VE SECUNDARIA LA FOTO ‘A TRES’ SI SE MANTIENE LA UNIDAD DE ACCIÓN

El Partido Popular ve con buenos ojos una foto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para escenificar un bloque común frente al independentismo, aunque resalta que lo primordial ahora es mantener la “unidad de acción” que ya existe en torno a este desafío.

Diversos dirigentes populares consultados por Servimedia coinciden al señalar que es crucial que PP, PSOE y Cs no titubeen en su posición conjunta para frenar el creciente pulso secesionista toda vez que el Parlamento catalán consumó esta semana su amenaza de aprobar las denominadas ‘leyes de desconexión’ con el resto de España.

Sin embargo, las fuentes consultadas sí considerarían positiva una foto a tres bandas de los líderes constitucionalistas para reforzar esa imagen de unidad política en la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

Creen que ninguno de los líderes políticos constitucionalistas duda sobre la defensa de la legalidad vigente y que son mucho más importantes los hechos que las instantáneas. No obstante, sí consideran que sería positiva esa imagen ante la consulta que los independentistas catalanes quieren celebrar en apenas tres semanas.

En cambio, Ferraz descarta por el momento esa foto de la unidad de los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos ante el desafío soberanista en Cataluña. Esta semana, el primero en hacer una valoración en este sentido fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al manifestar que esta imagen es “muy necesaria” para escenificar un bloque de unión.

Fuentes consultadas por Servimedia consideran que no toca pensar en fotos sino en medidas para abordar esta coyuntura política en defensa del Estado de Derecho. No obstante, tampoco descartaron que se pueda producir una escenificación de esta unidad más adelante según el devenir de los acontecimientos.

Después de que Pedro Sánchez y Albert Rivera estuvieran por separado en sendas reuniones en el Palacio de la Moncloa con Rajoy, el líder de Ciudadanos sugirió que sería conveniente mostrar esa unidad con una foto o reunión conjunta que, según apuntaron algunas fuentes, los socialistas no consideraron conveniente.

