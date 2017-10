CATALUÑA. SAVATER PIDE A RAJOY IMITAR A JOHN WAYNE Y “METER EN LA CÁRCEL” A LOS QUE VULNERAN LA LEY

El escritor y pensador vasco Fernando Savater recomendó hoy en el Fórum Europa al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no “amagar” tanto con la aplicación de la ley en Cataluña y hacerlo finalmente, para lo que sugirió que podría imitar al actor John Wayne cuando en las películas decía a los delincuentes la frase “os voy a meter en la cárcel”.

Savater se refirió a esta cuestión en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que analizó la crisis catalana junto al abogado Antonio Garrigues Walker.

En sentido, al conocerse que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoco aclaró este jueves si ha declarado la independencia de Cataluña, Savater aseguró que ahora el Gobierno debe actuar “y no amagar”.

Por este motivo, recomendó a Rajoy imitar al actor John Wayne cuando en las películas del oeste decía a los delincuentes la frase “os voy a meter en la cárcel”. Hizo esta alusión al actor norteamericano después de que al mismo se refiriera Garrigues Walker, quien puso al personaje de chérif que interpretaba Wayne como ejemplo de persona recta, pero que no expresa fácilmente sus sentimientos.

“SE HA DIALOGADO DEMASIADO”

En este sentido, sobre la actuación de Rajoy en la crisis catalana, Savater defendió que “se ha dialogado demasiado” y que desde 2012 “no se ha hecho nada” frente a los “atropellos” y “provocaciones” de los independendistas.

Por este motivo, defendió que la salida pasa por aplicar la ley y castigar a los que se la han saltado. “Hay que aplicar la ley y castigar al que la violado”, afirmó Savater, quien destacó que hasta Sabino Arana, fundador del PNV, mejoró “pasando por la cárcel”. Por este motivo, dijo que “no hay que minusvalorar la labor pedagógica que pueden tener ciertas instituciones”, en referencia a los centros penitenciarios.

Respecto al artículo 155 de la Constitución, dijo que no hay que pensar tanto en calibrar sus consecuencias, sino aplicarlo “a ver qué pasa”, ya que su experiencia del País Vasco es que los nacionalistas tienen “mandíbula de cristal” cuando se aplica la ley.

Añadió que el artículo 155 “no es la guillotina”, aunque cuestionó que se considere como solución definitiva convocar elecciones a partir de este precepto constitucional. Argumentó que sería como pensar que tras el golpe de Estado del 23-F el problema se solucionaba con unas elecciones a las que se presentase Tejero.

