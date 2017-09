CATALUÑA. SANTAMARÍA EXIGE A PUIGDEMONT QUE DEJE DE “JUGAR” CON UN REFERÉNDUM QUE NO CONSEGUIRÁ PACTAR

- Se muestra convencida de que los Mossos acatarán la orden de la Fiscalía. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que deje “de jugar con los catalanes y las instituciones” haciendo declaraciones “contradictorias” e insinuando que el referéndum aún se podría pactar.

En los pasillos del Senado, tras participar en la sesión de control al Gobierno, Sáenz de Santamaría respondió de esta forma a la oferta que hizo hoy Puigdemont a Rajoy para hablar “hoy mismo o mañana” sobre el desafío secesionista, al tiempo que remarcó que no acatará una inhabilitación por promover el referéndum del 1 de octubre.

Para la ‘número 2’ de Rajoy, el presidente catalán se “contradice” con sus propias ofertas: “Ofrece diálogo para tratar de matizar su imagen de radicalidad, pero por otro lado se quiere colocar por encima de la ley”. Ante estas declaraciones, remarcó que “ningún ciudadano, y menos los gobernantes, están por encima de la ley”.

“Que a nadie le quepa la menor duda que el Estado de Derecho, con toda su fortaleza, repondrá el cumplimiento de la legalidad, como está haciendo”, sentenció, antes de subrayar que el referéndum “no se puede pactar ni negociar porque va en contra de la ley”. “Puigdemont ya sabe lo que le dijo un día Rajoy: ‘cuando quiera y donde quiera’, pero lo que no puede ser es lo que quiera”, agregó.

Asimismo, tal y como hiciera poco antes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la vicepresidenta del Ejecutivo se mostró convencida de que los Mossos d'Esquadra acatarán la orden que les trasladó esta mañana la Fiscalía Superior de Cataluña de que deben requisar las urnas y papeletas del referéndum del 1 de octubre.

“Creo que todo el mundo está sujeto a la ley y a las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía y creo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no me cabe ninguna duda, estarán siempre del lado de la legalidad y de quienes velan por la legalidad y los derechos de todos los ciudadanos”, aseveró.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso