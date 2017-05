CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA EXIGE AL PDECAT QUE TRATE A CATALUÑA COMO “UNA DEMOCRACIA DENTRO DE OTRA DEMOCRACIA”

- Pregunta al PDECat quién es su “interlocutor con futuro”. La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió este miércoles al PDECat que empiece de una vez a tratar a Cataluña “como lo que es”, esto es, “una democracia dentro de otra democracia, que es España”.

Así lo expresó en el Pleno del Congreso de los Diputados, ante la interpelación del portavoz del PDECat en la Cámara, Jordi Xuclà, en la que llamó a la vicepresidenta a hacer una valoración de la llamada ‘operación diálogo’ con las instituciones y la sociedad civil en aras a lograr un mejor entendimiento.

Xuclà emplazó a Sáenz de Santamaría a acudir a la conferencia que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, tiene previsto pronunciar en Madrid el próximo 22 de mayo para escuchar una propuesta “basada en el principio de ‘no imponer, no impedir’, algo que parece muy razonable en sociedades democráticas”.

“Nosotros existimos y tenemos el derecho a no ser reconocidos como enemigos de nadie”, expuso el parlamentario del PDECat, para quien el diálogo que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy es “insincero” y basado en una idea de España que “se ha hecho vieja”.

“MIOPÍA POLÍTICA” DEL GOBIERNO CENTRAL

En Cataluña, defendió, hay una “mayoría amplia” que quiere votar en un referéndum de autodeterminación sobre su futuro y ante la cual “es recomendable no practicar la miopía política o la resistencia melancólica de tiempos pretéritos”. Por ello, pidió a Sáenz de Santamaría que cambie de forma radical su estrategia y dé soluciones políticas a este asunto.

Sáenz de Santamaría criticó al parlamentario catalán por querer ser “árbitro medidor de la voluntad de diálogo” y centrar todos sus objetivos en el pretendido referéndum. “Lo que ha hecho Xuclà es tanto como imponerle el matrimonio a una señora pero dejarle opinar sobre el menú de la boda y el vestido”, ironizó.

“¿Podrían Puigdemont y compañía plantear su pretensión de forma democrática en España?”, se preguntó. “Claro que podría hacerlo. En democracia se puede ser independentista, se llama libertad ideológica”, razonó, antes de ahondar en que las ideas siempre se deben defender partiendo de una premisa de respeto a las reglas democráticas y constitucionales.

Lamentó que desde “hace tiempo” la Generalitat se deslice “por la resbaladiza pendiente” de identificar a los catalanes con quienes están al frente del Gobierno autonómico. “La Generalitat hace mucho tiempo que no gobierna para todos los catalanes y exige a todos los demás que se plieguen a su voluntad”, lamentó.

“TRABAJAR POR TODOS LOS CATALANES”

En este punto, pidió a los políticos del PDECat que “empiecen a tratar a Cataluña como lo que es: una democracia dentro de otra democracia que es España”. “Esto es lo que hace el Gobierno, trabajar por todos los catalanes y nosotros también somos los legítimos representantes de los catalanes”, aseveró.

Al mismo tiempo, identificó la “división” del Gobierno catalán como “el problema sustancial” para “avanzar” en cualquier tipo de diálogo. “Por nuestro lado está Rajoy; por su parte, ¿quién es el interlocutor con futuro?”, inquirió la ministra para las Administraciones Territoriales.

Xuclà defendió con vehemencia que Cataluña será “lo que los catalanes quieran”, alegando que en el siglo XXI “deberíamos dar salidas democráticas a un problema que no se va a parar con más querellas”. “De todo se puede hablar sin violencia”, desatacó.

“Aquí estamos a las puertas de la propuesta final de la Generalitat. El PDECat ha hecho grandes esfuerzos para hacer evolucionar la cultura democrática en España y el resultado ha sido ‘no, no y no’. Esto no lo paran los tribunales, esto lo solucionan las urnas de forma democrática”, remachó el diputado catalán.

