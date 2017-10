CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA: “NO CABEN MEDIACIONES ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA IMPOSICIÓN”

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hoy que “no caben mediaciones entre la democracia y la imposición, entre la ley y la desobediencia", en referencia a que Carles Puigdemont planteara este martes someterse a algún tipo de arbitrio internacional sobre su declaración de independencia y la celebración de un referéndum secesionista en Cataluña.

Sáenz de Santamaría se pronunció sobre esta cuestión en el Congreso durante la sesión del control al Gobierno, donde respondió a una pregunta sobre Cataluña de la portavoz de Podemos, Irene Montero.

En este sentido, ante la demanda de Montero de que se acepte un intermediario para negociar con Puigdemont, la ‘número dos’ del Ejecutivo sostuvo que "no caben mediaciones entre la democracia y la imposición, entre la ley y la desobediencia".

La vicepresidenta también se refirió a que los únicos “mediadores” en la cuestión de Cataluña son los diputados del Congreso, con los que dijo “tiene que hablar cualquiera" que se interese por esta cuestión.

“USAN LA BANDERA PARA HUMILLAR”

Asimismo, Sáenz de Santamaría pidió a Montero que explique "qué han pactado con Puigdemont", puesto que la formación morada se ha convertido en “la coartada de los secesionistas".

Por su parte, la portavoz de Podemos dijo que “nadie en España entiende” que el Gobierno no dialogue con Puigdemont y que se niegue a "pactar las condiciones de una mediación".

Montero también acusó al PP de usar la bandera de España “para humillar al que tienen enfrente" y generar "confrontación". Además, reprochó a los populares que apliquen a Puigdemont un “baremo” de respeto a la legalidad que no usa el propio partido del Gobierno con los procesos judiciales por corrupción en los que está inmerso.

