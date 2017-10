CATALUÑA. SANTAMARÍA ADMITE “MUCHOS ERRORES” PERO DICE QUE EL “MAYÚSCULO” HUBIESE SIDO NEGOCIAR LA SOBERANÍA NACIONAL

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió este viernes que “probablemente” haya cometido “muchos errores” como encargada de la ‘operación diálogo’ con Cataluña, aunque defendió que no ha caído en el “error mayúsculo” que hubiese sido “negociar” con la soberanía nacional.

Así lo expresó en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa con posterioridad a la reunión del Consejo de Ministros, en la que sustituyó al portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, que se ausentó de la cita habitual de los viernes con la prensa por motivos personales.

“Probablemente, y lo digo en primera persona, haya cometido muchos errores, pero no he cometido el error mayúsculo, que es negociar por cuenta del Gobierno con la soberanía del pueblo español”, contestó la vicepresidenta cuando se le preguntó si asume algún error en su gestión como responsable de Administraciones Territoriales.

En este punto, remarcó que el “problema” que tuvo con respecto al cometido que le asignó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de pilotar la ‘operación diálogo’ fue que la respuesta a cualquier acercamiento con los responsables de la Generalitat fue “referéndum sí o sí”.

"POCA INTENCIÓN DE SENTARSE"

Hizo especial hincapié en que Rajoy ha planteado “muchas iniciativas” en Cataluña, mientras que los dirigentes la Generalitat “han demostrado poca intención de sentarse”. Aun así, opinó que la actuación del Gobierno ha permitido “otras muchas cosas importantes”, como acercarse a la sociedad civil catalana.

Esgrimió que “ningún Gobierno” podría “autorizar” un referéndum y explicitó que por ello "no lo ha hecho ningún Gobierno en España nunca". La ministra de la Presidencia se refirió así a los "precedentes" del denominado 'plan Ibarretxe'.

Además, sacó pecho del trabajo que ha hecho el gabinete de Rajoy para que la “inestabilidad no generara daño para el conjunto de los catalanes”. “Nos hemos esforzado y mucho”, destacó, al tiempo que reseñó que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) “es también diálogo con los catalanes” y son 70.000 millones de euros desde 2012, además del “ahorro limpito” de 13.000 millones de euros en intereses.

“Creo que el diálogo se demuestra practicando y no me parece mala cantidad para demostrar diálogo con la sociedad de Cataluña”, valoró, siguiendo así el argumento que usó Rajoy en su comparecencia en el Congreso de los Diputados de que la Generalitat no puede negar que se le “haya ayudado” financieramente desde el Estado en los últimos años, ya que la región ha recibido casi un tercio de los fondos de los distintos mecanismos extraordinarios de liquidez destinados a las comunidades autónomas.

Sobre los contactos entre el Gobierno central y el Ejecutivo autonómico, dijo que “hay uno muy transparente”, que es el requerimiento que se ha enviado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirme si declaró o no la independencia en su comparecencia del pasado martes en el Parlamento catalán.

Además, se felicitó por el “grado de consenso” que se ha conseguido con el PSOE en torno al desafío secesionista, y subrayó que se seguirá trabajando para mantenerlo en la comisión de estudio sobre el modelo territorial del Estado, que todavía “tiene que empezar a andar” y “ver cada uno” sus puntos de vista.

En todo caso, Sáenz de Santamaría pidió que en la reforma constitucional que se iniciará dentro de seis meses (según lo pactado entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez) no se pierda el “objetivo” de “trabajar por los ciudadanos y pensando que los ciudadanos van a estar bien atendidos”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso