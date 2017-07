CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA PIDE A JUNQUERAS QUE ACATE LAS DECISIONES DE LOS TRIBUBALES

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió este miércoles a Oriol Junqueras que sea “siempre tan respetuoso con la ley y con las decisiones de los tribunales como cuando al Gobierno de la nación se lo reclama”.

Sáenz de Santamaría señaló que si Junqueras no está de acuerdo con las decisiones de la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos, “que la lleve a cuantos tribunales le parezca oportuno, porque esa es la forma de hacer las cosas”.

A este respecto, apuntó que desde el Gobierno se comprometen a acatar y aceptar “al 100%” las decisiones de los tribunales, pero “solo espero que Junqueras lo haga cuando va de demandado y no como demandante”, subrayó.

En este sentido, añadió que “no puede ser que Junqueras o Puigdemont selectivamente decidan cuándo cumplen la ley y cuándo cumplen con las decisiones de los tribunales, porque los tribuales nos igualan a todos, y todos estamos sometidos a la ley y a la democracia, aunque algunos piensen que están por encima del bien o del mal”.

DIVISIÓN EN EL GOVERN

Ante la cuestión de que Junqueras ha puesto a disposición del juez del caso del 3% documentos que probarían que en la etapa de Gobierno de Mas se estaba incurriendo en actividades ilegales, Sáenz de Santamaría señaló que “habría que preguntarse si eso lo sabía Puigdemont”.

En este sentido, afirmó que “lo que se está viviendo en Cataluña es muy grave. Se pone de manifiesto la división que hay en Junts pel Si, incluso la división que hay en el Govern, al denunciar medio Govern al otro medio".

A este respecto Sáenz de Santamaría indicó que “esa división no tiene por qué aguantarla la sociedad catalana”. “Ese limite está tensionando a la sociedad catalana, porque el asunto es de una gravedad extrema”, reseñó.

Por ello, demandó que Puigdemont “salga a explicar si lo conocía y si eso está condicionando a la radicalidad a la que esta sometiendo a su Gobierno, como con la purga de altos cargos que está haciendo un día sí y otro también”.

