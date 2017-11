CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA, SOBRE EL CANAL INFANTIL DE TV3: “LOS NIÑOS MERECEN TENER DERECHO A SU INFANCIA”

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este martes sobre el programa del canal infantil de TV3 en el que explicaban qué son los “presos políticos” que, aunque no haya visto exactamente el contenido, “los niños merecen tener derecho a su infancia”.

En los pasillos del Senado, la ministra de la Presidencia demandó a los gobernantes y directores de los medios de comunicación que “respeten” la infancia porque “eso sí son derechos humanos”.

Sobre la entrevista del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont indicó que, con las elecciones del 21 de diciembre convocadas, corresponde a las Juntas Electorales “garantizar la neutralidad institucional”.

De Puigdemont criticó que “vive en la improvisación permanente” y que “tiene muchos ratos libres” en Bruselas. “Este Gobierno tiene mucho que hacer y no está contestando diariamente a sus ocurrencias”, subrayó, para a renglón seguido aseverar que “esto no funciona como la ley de transitoriedad jurídica en la que Puigdemont quitaba y ponía jueces”. “Aquí los jueces son independientes, inamovibles y responsables”, indicó.

