CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA REITERA QUE EL GOBIERNO UTILIZARÁ EL ESTADO DE DERECHO FRENTE AL INDEPENDENTISMO

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó hoy claro que el Ejecutivo hará uso de todos los instrumentos del Estado de Derecho para hacer frente al desafío independentista.

Así se pronunció Sáenz de Santamaría durante la clausura de la Cumbre Española de la Confianza, que tuvo lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En este foro también estuvieron presentes los ministros de Justicia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Rafael Catalá y Alfonso Dastis, respectivamente.

Sáenz de Santamaría subrayó que la “confianza”, la “credibilidad”, la “estabilidad” y la “certidumbre” son los elementos que convierten a un país en fiable ante sus socios y aliados.

De hecho, incidió en que la confianza es la “argamasa” que permite sostener la “fiabilidad” de las instituciones. “La confianza no se impone, se gana”, dijo.

Explicó que la crisis económica minó la confianza en España. No obstante, aventuró que esta situación ha cambiado gracias a las reformas emprendidas por el Gobierno, que han permitido generar inversión, empleo y, por ende, confianza en el país.

Celebró que España lleva casi cuatro años de crecimiento sostenido, lo que ha permitido recuperar el 65% de los puestos de trabajo destruidos durante la crisis, convirtiendo al país en el que más empleo genera en el seno de la UE.

A continuación, la vicepresidenta del Gobierno lanzó una serie de mensajes velados al independentismo catalán. Para ello, aseveró que la seguridad jurídica es el “valor añadido” de la Marca España, al tiempo que recordó que todas las administraciones tienen la obligación de respetar el Estado de Derecho.

Abundó en el hecho de que la seguridad jurídica es la “última salvaguarda de los países democráticos” y dejó caer que el Gobierno la garantiza empleando para ello la proporcionalidad.

Destacó la importancia de que los gobiernos respeten las decisiones que emanan de la Justicia, y en caso contrario, si deciden abiertamente situarse en la desobediencia, dijo, “cualquier Estado democrático tiene el deber de hacerlas cumplir”.

Sáenz de Santamaría se vanaglorió de que España es una democracia moderna en la que los sujetos que la integran están sometidos a la ley, “empezando por sus gobernantes”.

Por ello, no le dolieron prendas en advertir de que el Gobierno utilizará la Constitución y las leyes para preservar la seguridad jurídica y los derechos y deberes de los españoles. “Su único límite (del Gobierno para conseguir este objetivo) es el cumplimiento de la ley”, sentenció.

Por último, se comprometió a que el Ejecutivo trabajará para salvaguardar la convivencia entre los españoles y para garantizar la vigencia de la democracia en el conjunto del país.

Por otro lado, Dastis participó en este cónclave moderando una mesa de debate bajo el título ‘Percepción internacional de España’. Durante el transcurso de la misma, el jefe de la diplomacia española manifestó la importancia de “aspirar a renovar el modelo de la transición”.

También comentó la necesidad de que España se sacuda el “complejo de inferioridad” que en ocasiones experimenta y afirmó que el país está dispuesto a “hacer las cosas mejor”, una tarea que pasa, a su juicio, por seguir haciendo reformas.

Por último, arguyó que la política exterior no es una competencia exclusiva de las administraciones e involucró en la misma al conjunto de los españoles.

