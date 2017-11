CATALUÑA. SANTAMARÍA AVISA AL PSOE: “NO CONVIENE ENTRETENERNOS EN PEQUEÑECES, SINO MIRAR CON LA MIRADA MUY LARGA”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avisó este martes al PSOE de que ante un “desafío tan grave” como el que se ha planteado en Cataluña “no conviene entretenernos en pequeñeces, sino mirar con la mirada muy larga y muy lejos” para recuperar la normalidad en esta comunidad, un trabajo que dependerá “de todos” y no solo del Ejecutivo central.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en la sesión de control al Gobierno, al ser inquirida por la senadora socialista María Luisa Carcedo acerca de los planes del gabinete de Mariano Rajoy “al frente de sus responsabilidades” en la Generalitat de Cataluña hasta las elecciones del 21 de diciembre.

El Gobierno se focalizará, aseguró la vicepresidenta, en “cumplir” los objetivos para los que obtuvo la autorización del Senado, esto es, para reponer la legalidad, restaurar la convivencia democrática, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones autonómicas “para devolver la voz a los catalanes”.

La senadora del PSOE advirtió a Sáenz de Santamaría de que lo “más difícil” de este proceso será “recuperar el clima de confianza quebrado”, algo que “no se soluciona con recetas” que el PP utilizó “en otros tiempos” al construir “nuevos frentismos”. Parafraseando al líder del PSC, Miquel Iceta, alertó de que ahora hace falta “seducir a una gran mayoría” de catalanes.

Consideró que las elecciones autonómicas son un “instrumento” a celebrar que hay que aprovechar precisamente para esa búsqueda de la concordia. Además, rogó directamente a la vicepresidenta que rinda cuentas ante la comisión que tramitó el artículo 155 para explicar “los pasos que está dando” en aras a lograr esa recuperación de la normalidad.

Sáenz de Santamaría defendió que con su presencia esta tarde en el Senado también está dando explicaciones sobre la evolución del 155, cuya aplicación ha permitido al Gobierno trabajar “para devolver esa normalidad y para lograr que no se menoscabe todavía más ni la convivencia ni la recuperación económica”.

El Gobierno de Rajoy, aseguró, seguirá en esta línea para “fortalecer” el acuerdo y “poner en valor la riqueza de la pluralidad” así como “la fortaleza de la unidad”. A este respecto, avisó de que “en momentos en los que el desafío es tan grave no conviene entretenernos en pequeñeces”. “Recuperar la normalidad dependerá de nosotros, pero no solo del Gobierno, sino de todos nosotros”, remachó.

