CATALUÑA. SANTAMARÍA: “DENTRO DEL MARCO CONSTITUCIONAL TODO ES POSIBLE, FUERA SOLO EXISTE IMPOSICIÓN”

- El PNV reclama “un gesto” al Gobierno para que los catalanes puedan expresarse. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, alertó este martes de que “dentro del marco constitucional todo es posible” y que “fuera solo existe imposición”. Precisamente, dijo que el “problema” de la Generalitat de Cataluña es “lo que pide, cómo lo pide” y “cómo lo impone”.

Sáenz de Santamaría se expresó en estos términos en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al dar respuesta al portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, que quiso saber lo que piensa hacer el Ejecutivo central “para cambiar su negativa actuación y, desde el diálogo, buscar una solución pactada al conflicto nacional catalán”.

“Dentro del marco constitucional todo es posible, fuera solo existe imposición”, sentenció la ‘número dos’ de Mariano Rajoy, una vez el parlamentario del PNV le recriminó que el Gobierno “únicamente” practica el “discurso de la ley” cuando “la política es más necesaria que nunca” en Cataluña.

Bildarratz dijo a Sáenz de Santamaría que “a veces con un pequeño gesto en positivo que sea realista y sincero es suficiente”. “¡Un gesto, señora vicepresidenta, un gesto!”, le reclamó, basándose en que es necesario dialogar para que pueda haber una negociación en la que llegar a un acuerdo.

La vicepresidenta contestó que, por su parte, “voluntad de diálogo toda”, pero “dentro de la ley, la Constitución y los estatutos”. “El problema de la Generalitat de Cataluña es lo que pide y cómo lo pido, o mejor dicho, cómo lo impone”, se quejó.

Abundó en que en España “no cabe un referéndum de autodeterminación” porque no existe el derecho de autodeterminación, al tiempo que advirtió a los responsables de la Generalitat de que “en un Estado de Derecho hay leyes y se cumplen todas, no las que los dirigentes quieran o no quieran cumplir”.

“Nadie puede pedir al Gobierno que se salta la ley”, insistió la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, que concluyó diciendo que el Gobierno “practicará el diálogo, pero siempre dentro de la democracia”.

