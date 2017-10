(AVANCE) CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA APELA A LA “CONCIENCIA” DE PUIGDEMONT PARA NO DECLARAR LA INDEPENDENCIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apeló este martes a la “conciencia” del PDECat, el partido del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para no declarar la independencia de manera unilateral en el Pleno del Parlamento de Cataluña en el que dará cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se pronunció en estos términos en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en respuesta al parlamentario del PDECat Josep Lluís Cleríes, que previamente la acusó de ser la “responsable” del “fracaso” de las políticas del Ejecutivo central con respecto a Cataluña por no promover el diálogo.

“Están a tiempo de reflexionar, de tomar una decisión justa, de no hacer lo que ustedes quieren por su ambición, sino lo que necesita el pueblo”, demandó la ‘número dos’ de Mariano Rajoy en el Gobierno, para acto seguido apelar a la “conciencia” de los dirigentes del PDECat para no declarar la independencia en el Pleno convocado en el Parlament a las 18.00 horas.

