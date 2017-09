(AVANCE) CATALUÑA. SANTAMARÍA EXIGE A CAMPUZANO QUE CONDENE LAS MUESTRAS DE “ODIO” DE LA CUP

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió este miércoles al portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, que condene las “manifestaciones de odio” de la cartelería de la CUP en la que se señala a concejales de PP, PSOE y Ciudadanos "como si estuviéramos en el viejo Oeste”.

Así se expresó al ser interpelada en la Cámara Baja por Campuzano, que le pidió “dar cuenta de las graves decisiones que está adoptando el Gobierno frente al legítimo y democrático derecho de los catalanes a decidir el futuro político de Cataluña”.

“Una democracia solo es plena cuando existe libertad”, sentenció, antes de indicar que “en una democracia no se silencia al discrepante y no se señala con odio al adversario” y que “la desobediencia que desprecia las normas jurídicas, que protegen la disidencia, no es un acto heroico, sino totalitario”.

Por ello, Sáenz de Santamaría demandó al parlamentario del PDECat que subiese a la tribuna para condenar “las manifestaciones de odio” vertidas por Arran, las juventudes de la CUP, en carteles en los que señalan a concejales del PP, PSOE y Cs contrarios al referéndum, como “en tiempos del viejo Oeste”. La vicepresidenta pidió a Campuzano que sea más respetuoso con Cataluña y no se suba a la tribuna “a arrogarse la voz única de toda Cataluña”.”

El portavoz del PDECat en el Congreso interpeló a la vicepresidenta por los “graves acontecimientos” en Cataluña “provocados” por las decisiones del Ejecutivo. “Es una respuesta penal absolutamente desproporcionada ante una crisis profundamente política”, afirmó Campuzano.

El diputado catalán manifestó que se están “vulnerando derechos fundamentales” en Cataluña porque el Ejecutivo está “abusando” del poder, está “liquidando el autogobierno catalán” y todo ello con medidas “sin ningún tipo de cobertura legal”.

Le dijo a la vicepresidenta que su Gobierno trata a Cataluña "como una tierra ajena” y exigió que “la represión finalice” y que les “dejen votar” en el referéndum convocado el próximo domingo.

Además, Campuzano le recriminó el “masivo despliegue” de policías y le reclamó que condene los actos en los que esos agentes son “jaleados a gritos de a por ellos”.

