CATALUÑA. SANTAMARÍA DA POR “ABRASADO” EL PROYECTO DE PODEMOS

- Ve en el partido de Pablo Iglesias una “fusión de populismo y nacionalismo excluyente”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este martes que el proyecto de Podemos “se ha abrasado” al comportarse a lo largo del desafío secesionista como “una fusión de populismo y nacionalismo excluyente”. Además, consideró que la escalada de dimisiones en Podem prueba el desgaste de este partido.

La ‘número dos’ del gabinete de Mariano Rajoy vertió estas duras críticas al partido que lidera Pablo Iglesias en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, cuando la parlamentaria de Unidos Podemos María Pilar Garrido le preguntó sobre los contenidos constitucionales que piensa que se deben cambiar a través de la reforma constitucional pactada con el PSOE.

La vicepresidenta afeó a Garrido que su partido haya rechazado sumarse a la comisión de diálogo sobre la reforma territorial que ha impulsado el PSOE en el Congreso cuando precisamente reclamaba un debate “transparente y abierto”. “Ahora que se produce, ustedes han decidido no participar en él. ¡Que les entienda quien les vote!”, recriminó a Podemos.

La senadora de la formación morada se quejó de las “lecciones” de la ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, a quien recriminó su “poco” interés por la “buena salud de nuestra Constitución”. “Llevan muchos años haciendo una lectura sesgada y partidista”, se quejó Garrido.

Además, tachó de “broma” que se abra la discusión sobre una reforma constitucional en un “Estado de excepcionalidad, que es lo que es el 155”. A su juicio, ambas cosas son “incompatibles” y resulta “una broma” este planteamiento. “¡Parece increíble que no reconozcan que España es un Estado plurinacional y que hay cuestiones que abordar!”, exclamó, para a continuación acusar al Gobierno de convertir a la Audiencia Nacional en un “tribunal de excepción”.

“Creo que Podemos nunca ha tenido una propuesta de reforma constitucional para este país, lo que tiene es un proyecto abrasivo para el conjunto de las instituciones y se han sumado ustedes a cualquier juerga, primero la crisis económica y ahora los problemas territoriales con tal de debilitar a las instituciones españolas”, afirmó con vehemencia la vicepresidenta.

En sus palabras, esta actuación ha provocado que “lo primero que se ha abrasado es Podemos”, que hoy es “un resumen y una fusión de populismo y nacionalismo excluyente”. “El problema que tienen ustedes es que no tienen un proyecto para España”, incidió, para a renglón seguido sentenciar que este país “no funciona como Podemos y sus confluencias”.

De hecho, se refirió a la escalada de dimisiones en la marca catalana de Podemos, después de que ayer dimitiera Albano Dante Fachin y hoy hicieran lo mismo otros ocho miembros de la dirección catalana. “Quien ya funciona menos como Podemos y sus confluencias es Podemos y sus confluencias y a las pruebas de hoy me remito”, criticó Sáenz de Santamaría.

