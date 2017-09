(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ, SOBRE LA RETIRADA DE URNAS EL 1-O: “ANTE UN HECHO ILEGAL, EL ESTADO TIENE QUE GARANTIZAR LA LEGALIDAD”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dejó abierto este martes su respaldo al Gobierno en el caso de que haya que retirar las urnas en el referéndum de independencia anunciado por la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre, ya que considera que "el Estado tiene que garantizar la legalidad".

“Ante un hecho ilegal, el Estado tiene que garantizar la legalidad, y ahí me voy a quedar”, expresó Sánchez sobre si deberían retirarse las urnas en caso de colocarse, como apuntó en agosto la portavoz socialista Margarita Robles. Respaldó el "análisis legal" de su diputada pero sin llegar a ratificar sus mismas palabras.

“Voy a estar al lado del Estado, y lo que vamos a pedir es que se cumpla con la legalidad, como no puede ser de otra manera”, retiró el líder del PSOE durante su intervención en un desayuno informativo organizo en Madrid por Europa Press, en el que ratificó que está al lado del Estado, y por extensión del Gobierno, en esta materia.

De hecho, remarcó que pedirá a los ciudadanos catalanes que “no participen de ese simulacro” así como a las instituciones que “cumplan esa legalidad”, y rebajó el “hecho concreto” del 1-O a un “recuento”. “Dado que no tiene garantías y sitúa a Cataluña fuera de la Constitución y el Estatuto no puede contar con la participación mayoritaria de la sociedad catalana”, expresó.

A partir de ahí, Sánchez recordó que el PSOE “siempre ha reivindicado” que hay que buscar una solución política y por eso pidió “a las distintas fuerzas parlamentarias, que apoyen” la iniciativa socialista de “crear ese diálogo y empecemos de manera solvente, sólida y serena a responder a una crisis que afecta a Cataluña, pero que también está afectando al conjunto del modelo territorial en nuestro país”.

Sánchez, que subrayó que “unir a todos los pueblos de España es un objetivo”, resaltó que cuenta con la “disposición favorable” del Gobierno y del PP a su propuesta de crear una comisión en el Congreso que estudie y modernice el modelo territorial en España, tras la conversación de ayer con el presidente del Gobierno.

A esta cuestión, restó importancia a que este diálogo se inicie antes o después del 1-O. “Más allá del cuando, lo urgente es que salga adelante”, dijo.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso