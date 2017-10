CATALUÑA. SÁNCHEZ ELUDE RESPALDAR A ICETA EN SUS CRÍTICAS POR EL ENVÍO A PRISIÓN DE LÍDERES DE LA ANC Y ÒMNIUM

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, eludió este martes respaldar al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, en sus críticas a las decisión de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de decretar prisión preventiva para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En declaraciones en Nigrán (Pontevedra), el líder socialista optó por no comentar las decisiones judiciales cuando se le preguntó por la valoración de Iceta, que tachó de “desproporcionada” la medida acordada por la juez Carmen Lamela.

“El PSOE tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y creemos en la separación de poderes. Respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del PSOE, no me pronuncio por las decisiones judiciales, que me gustan más o me gustan menos. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer en el día de hoy”, señaló el líder socialista.

En la misma línea se pronunció la ‘número dos’ del PSOE, Adriana Lastra. La vicesecretaria general aseguró en los pasillos del Congreso de los Diputados que “el PSOE no valora, no lo hemos hecho nunca, resoluciones judiciales”. “Yo respeto mucho a Miquel Iceta, pero el PSOE nunca ha valorado decisiones judiciales y no lo vamos a hacer”, apostilló.

También, antes de participar en la reunión semanal de los parlamentarios socialistas, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, indicó que “siempre” respetan las decisiones judiciales, “gusten más o menos”, y que lo que comparten es que el nuestro es un “Estado que tiene una separación de poderes y cada cual ejerce de acuerdo al derecho que le otorgue”.

Desde el PSC, partido 'hermano' del PSOE y con el que hay especial sintonía en esta nueva etapa de Sánchez al frente de los socialistas, se produjo una cadena de críticas a la decisión de Lamela nada más conocerse en la noche del lunes el envío a prisión de los líderes de ANC y Òmnium.

Iceta dijo que la decisión de la jueza es “desproporcionada”, mientras que su adjunta en la dirección del PSC y alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marin, indicó que “la solución es política, no judicial”, en referencia a la resolución del conflicto con Cataluña.

Asimismo, el teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, dijo que “judicializar la política es un error” y que esta “decisión desproporcionada agrava el conflicto”.

Por su parte, la alcaldesa de Santa Coloma y miembro de las ejecutivas del PSC y PSOE, Nuria Parlon, manifestó en catalán que “los conflictos políticos no se resuelven enviando a prisión a las personas que organizan manifestaciones. Todo este despropósito debe detenerse Ya!”.

