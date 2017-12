CATALUÑA.. SÁNCHEZ URGE A RAJOY A “PROPONER UNA SOLUCIÓN” PARA CATALUÑA

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, urgió este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que proponga una “solución” para Cataluña después de los resultados electorales del 21-D.



En rueda de prensa conjunta en Barcelona con el candidato y líder del PSC, Miquel Iceta, Sánchez indicó que la “principal tarea” de Rajoy debe ser “proponer una solución”, ya que ha llegado la hora de hacerlo porque “no sólo se ha quebrado” a la sociedad catalana, sino que se está poniendo “en riesgo” el conjunto de España.

Sánchez manifestó que el resultado de los comicios “no obedece para nada” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sino que “tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido estos últimos diez años” por la falta de respuesta desde el Ejecutivo central debido a su "inmovilismo"

Destacó las “debilidades” del proyecto de gobierno del Partido Popular, que en Cataluña “cuenta con menos apoyo que una fuerza antisistema”. Asimismo, consideró que es una "anomalía" del sistema que un partido grande en España sea una "anécdota" en Cataluña.

El líder del PSOE también alertó a los partidos independentistas de que "no han ganado en votos" y les dijo que "la legalidad constitucional no se puede quebrar".

Por su parte, Iceta insistió en que no respaldarán la investidura de un presidente independentista y reconoció que los ciudadanos han situado al PSC en la oposición.



