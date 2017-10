CATALUÑA. SÁNCHEZ DICE QUE “NADIE” QUIERE APLICAR EL 155 SALVO PUIGDEMONT

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, opinó este jueves que realmente “nadie” desea aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña y que, en todo caso, el más interesado sería el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, porque tendría un alto coste personal y político tener que asumir que no ha declarado la independencia.

El líder socialista hizo estas valoraciones en un corrillo informal con periodistas durante el cóctel celebrado en el Palacio Real de Madrid con motivo de la Fiesta Nacional, la cuarta que preside el rey Felipe VI desde que asumió la jefatura del Estado.

En esta ocasión, el desfile militar y la recepción oficial en el Palacio Real han estado marcados por la crisis institucional que vive Cataluña, que se ha intensificado en las últimas horas con el reconocimiento del presidente catalán del “mandato” del pueblo para crear un Estado independiente.

No obstante, en el Pleno que se celebró el martes en el Parlament Puigdemont dijo que suspendía los efectos que tendría esta declaración para poder dialogar en las próximas semanas con el Gobierno central y emprender una negociación política que posibilite la secesión.

Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha activado el procedimiento legal previsto en el artículo 155 con el requerimiento al presidente catalán para que vuelva a la legalidad, Sánchez valoró hoy que “nadie” quiere llegar a aplicar las medidas que se derivarían de este precepto constitucional para asumir competencias autonómicas.

El líder socialista incidió en que el único culpable de la situación a la que se ha llegado es el Gobierno de Puigdemont, al hacer caso omiso a las advertencias judiciales y promover el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Todo ello le llevó a comentar que Puigdemont era consciente de que la respuesta del Estado seguiría su curso y el 155 se pondría sobre la mesa.

Sánchez, que ha mantenido una interlocución constante sobre este asunto con Rajoy, mostró en la recepción oficial del Palacio Real sus dudas sobre la actuación a futuro de Puigdemont. Dijo que no cree que quiera convocar elecciones anticipadas en Cataluña pero tampoco le vio dispuesto a rectificar y confirmar que no ha declarado la independencia.

Por último, celebró la asistencia a los actos de la Fiesta Nacional de un número importante de exministros y cargos socialistas en un momento en el que se vive uno de los mayores desafíos a la democracia España de la democracia.

