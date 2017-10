(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ ASEGURA QUE SI PUIGDEMONT CONVOCA ELECCIONES “SIN DUDA” PARALIZARÍA EL 155

- Sostiene que el PSOE “no está” en cómo se articularía este artículo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que si el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, convoca unas elecciones “sin duda alguna” eso pararía la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Desde Bruselas, el líder del PSOE señaló que no ha entrado con el Gobierno en el “debate” de si un ministro debe ocuparse de la Generalitat en el caso de la aplicación del 155. “Le estoy diciendo la verdad, por tanto esa información no es cierta”, apuntó a preguntas sobre las noticias que apuntaban a esa dirección.

Sánchez afirmó que el PSOE está a favor de evitar que se aplique el 155 y que “está en la mano” de Puigdemont no aplicarlo. No obstante, indicó que están “a favor de recuperar y reconstruir el autogobierno suspendido por los principales dirigentes de las instituciones catalanas”.

En esta línea, dijo que aquellos que están “acusando al Estado social y democrático español de antidemocrático”, en alusión a los independentistas, llevan un mes con el Parlament suspendido de actividad democrática. “Si no hace esto Puigdemont tendrá que hacerlo el Estado social de derecho español, no podemos dimitir de nuestras responsabilidades”, dijo.

