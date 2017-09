CATALUÑA. SÁNCHEZ A COLAU: “EN POLÍTICA NO SE PUEDE CONTENTAR A TODOS Y UNO DEBE SABER DONDE ESTÁ”

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lanzó este lunes un mensaje a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, advirtiéndole de que “en política, como en la vida, no se puede contentar a todos”.

De esta manera respondió en rueda de prensa en Ferraz cuando se le preguntó por la disposición de Colau a ceder espacios municipales para que se instalen urnas en el referéndum independentista previsto para el próximo día 1 de octubre, pero “sin poner en riesgo a los funcionarios ni a la institución”.

“Tengo mucho respeto personal y político por la alcaldesa”, dijo el líder del PSOE, esperando que sus palabras no se lo tome como una crítica, pero “en política, como en la vida, no se puede contentar a todos". "Hay momentos en los que uno debe saber donde está, y nosotros del lado de la legalidad y la democracia”, remarcó.

