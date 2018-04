CATALUÑA. SÁNCHEZ PIDE A PDECAT Y ERC QUE SE “INDEPENDICEN” DE PUIGDEMONT

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pidió este martes a PDECat y ERC que reflexionen “muy seriamente” sobre si quieren continuar con su respaldo a Carles Puigdemont, cuando lo único que quiere es “ir a elecciones, desestabilizar la política en Cataluña y desestabilizar aún más la política en España”.



En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Sánchez dijo a ERC y a PDECat que “si quieren hacerse mayores de edad, abandonar la casa de Puigdemont y ofrecer a los catalanes un horizonte de normalidad política”, deben dejar las tesis del expresidente.

A su juicio, estas dos formaciones tienen que decir si siguen “presos de esa estrategia personalista” de Puigdemont o dar un “paso atrás e independizarse de una persona que se ha situado fuera de todos los parámetros judiciales y políticos”.

Aseguró tener claro que el objetivo de Puigdemont, más allá de lo que diga en público, es llevar a Cataluña a unas nuevas elecciones, porque “antepone los intereses personales a los de los millones de catalanes”.

Sin embargo, el líder del PSOE también criticó la inacción de Ciudadanos y de su líder en Cataluña, Inés Arrimadas, porque, pese a ganar las elecciones, “no ha propuesto nada para desbloquear la situación política”. “No deja de ser un ejercicio de melancolía e impotencia de un partido político al que le quedan muchos pasos para hacer política de verdad, tendrán los votos, pero política no ha ejercido en estos meses”, reflexionó Sánchez.

Por otra parte, el secretario general del PSOE reconoció que “sin duda” le incomoda que su sindicato hermano, UGT, se sitúe del lado de los que piden la liberación de los ‘presos políticos’, porque en España “no hay presos políticos, sino políticos presos”, y aseguró que no hay nada de izquierda en la causa secesionista.

Aunque dijo que la permanencia en prisión de líderes políticos catalanes hace “más compleja” la situación y la solución en Cataluña, apuntó que ésta no es más que “la realidad judicial consecuencia de sus propios actos”.



