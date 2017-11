CATALUÑA. ICETA ANUNCIA QUE SÁNCHEZ PARTICIPARÁ EN “TRES O CUATRO” MÍTINES EN LA CAMPAÑA DEL 21-D

Google Plus

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, anunció este viernes que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, participará en la campaña electoral para las autonómicas catalanas del 21 de diciembre interviniendo en “tres o cuatro” mítines.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, se le cuestionó por la participación de Sánchez en la campaña para estos comicios autonómicos y cuántos mítines dará, a lo que Iceta respondió que “en estos momentos no sé si tres o cuatro”.

No obstante, fuentes de Ferraz consultadas por Servimedia apuntaron que el líder del PSOE todavía no tiene cerrada la agenda, como también apuntó Iceta, pero que “seguramente serán más veces”.

El líder del PSC reconoció que quieren que Sánchez vaya “mucho” por Cataluña en las próximas semanas, pero agregó que es el propio secretario general del PSOE el que le dice: “Miquel, es tu momento” y “estás en condiciones de hacer una campaña muy de presidente”. Por ello, según indicó Iceta que le traslada Sánchez, “no quieren hacer desde el PSOE nada que pueda oscurecer o matizar eso”.

Sin embargo, Iceta aseguró que Sánchez estará en Cataluña, porque “quiere ayudar” y porque “sabe lo importante” que es para los socialistas y para Cataluña y el conjunto de España el resultado de los comicios del 21-D.

