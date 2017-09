CATALUÑA. SÁNCHEZ ESTÁ AL TANTO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS DEL GOBIERNO

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, permanece al tanto de los movimientos y los pasos que el Ejecutivo baraja ante el desafío soberanista en Cataluña.

Según fuentes socialistas, el líder del PSOE está en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quién le cuenta los pasos que el Ejecutivo tiene preparados ante la deriva independentista.

Existe “sintonía” entre Sánchez y Rajoy, indicaron a Servimedia dichas fuentes, sobre esta cuestión porque se trata de “apoyar al Estado” más allá de que ahora el Ejecutivo esté liderado por el también presidente del PP y pese a las diferencias políticas de calado que mantienen ambos en otras cuestiones.

En el PSOE reconocen que el líder socialista está “preocupado” por la situación en Cataluña y los avances jurídicos que quieren emprender los independetistas estos días previos a la ‘Diada’ y al referéndum del 1 de octubre.

Ante lo que consideran el “mayor desafío” a la democracia española, el PSOE mantiene un claro respaldo al Gobierno en este asunto y no mostrará fisuras siempre que mantengan medidas con “proporcionalidad y mesura”.

Desde Moncloa, según fuentes gubernamentales, no hay queja con la posición de los socialistas al tiempo que sostienen que en el PSOE tampoco deben tener queja del Ejecutivo porque se les está informando de todos los pasos.

En la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva federal del PSOE, en la que se acordó impulsar una comisión de estudio en el Congreso sobre el modelo territorial, Sánchez destacó el contacto fluido con Rajoy así como su convencimiento de “ir de la mano” porque “no se trata de una cuestión ideológica” sino de una “cuestión democrática y en defensa de la integridad del Estado”.

En este sentido, Sánchez indicó que comunicará al jefe del Ejecutivo –como muy tarde mañana, martes- los acuerdos del PSOE y la decisión de impulsar esta comisión, que espera que el PP respalde. Sin embargo, según fuentes consultadas, pasadas las siete y media de la tarde todavía no habían hablado.

