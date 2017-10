CATALUÑA. SÁNCHEZ REÚNE A LOS LÍDERES TERRITORIALES DEL PSOE CUANDO EL PARTIDO “ESTÁ MÁS UNIDO QUE NUNCA”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha fijado para el próximo 11 de noviembre una reunión del Comité Federal –máximo órgano entre congresos del partido- y del Consejo de Política Federal -en el que se dan cita los líderes territoriales-.

Se trata de la primera vez que Sánchez reúne a estos dos órganos desde que regresó en mayo a la Secretaría General del PSOE. Con motivo de la crisis catalana, el líder socialista envió una carta el pasado 5 de octubre alertando de una “inminente” reunión. Tras varios intentos y cancelaciones, estas reuniones tendrán lugar finalmente el sábado 11 de noviembre según anunció este lunes el portavoz de la Ejecutiva Óscar Puente.

Desde la dirección federal se argumentó que no había una reunión del máximo órgano entre congresos hasta que no concluyese el último cónclave regional, que es el de los socialistas de Aragón, fijado para el primer fin de semana de noviembre.

Pese a que no ha habido estas reuniones, la pasada semana, Puente aseguró que hay un “diálogo permanente” entre el secretario general y los líderes autonómicos y que en dichas conversaciones se traslada el “apoyo absoluto a la estrategia de la Ejecutiva”. “El grado de coincidencia entre ellos y la Ejecutiva, sobre todo lo que rodea el problema de Cataluña, me atrevo a decir que es absoluto”.

De hecho, Puente destacó hoy el “buen ambiente y optimismo” que reina en este momento en el seno del PSOE, después de la “situación complicada” que ha vivido el partido recientemente. Así, se atrevió a destacar que “el PSOE está más unido que nunca entorno a una idea” y subrayó que todo el partido se “va a volcar con el PSC”. “Todo el PSOE está tras el PSC y vamos a empujar con todas nuestras ganas y nuestra fuerzas”.

