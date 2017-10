CATALUÑA. SÁNCHEZ CARGA CONTRA CASADO POR AUGURARLE A PUIGDEMONT UN FINAL COMO A COMPANYS

- El dirigente popular insinuó que el presidente catalán acabaría encarcelado . El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se unió este lunes a las críticas al vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, por augurarle al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el mismo final que a Lluis Companys, que proclamó la República catalana en 1934 y fue detenido.

"Hoy más que nunca necesitamos de política responsable y de políticos responsables. Hay palabras y actitudes que no construyen nada", expresó en su perfil oficial de Twitter.

El líder del PSOE hizo esta valoración por unas declaraciones de Casado en las que el dirigente popular advirtía a Puigdemont y a sus socios de que la “deriva suicida” no les va a salir “gratis” y acabarán “muy mal”. “Esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declara acaba como el que lo declaró hace 83 años”, dijo refiriéndose a Lluis Companys, que proclamó la República catalana y posteriormente fue detenido.

Casado aludía a que Puigdemont podría terminar detenido puesto que Companys no fue fusilado hasta 1940, es decir, hace 77 años. El 6 de octubre de 1934, Companys declaró la independencia de Cataluña, acción que provocó su detención. Pero en 1936 fue amnistiado por el Gobierno de Manuel Azaña y repuesto al frente de la Generalitat. Después, tras el levantamiento de 1939, Companys se exilió hasta que fue detenido en la Bretaña francesa en agosto de 1940 y entregado por la Gestapo a las fuerzas franquistas. Tras pasar por un tribunal militar, en la madrugada del 15 octubre de 1940 fue fusilado en el castillo de Montjuic (Barcelona).

