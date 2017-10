(AVANCE) CATALUÑA. SÁNCHEZ ASEGURA QUE EL PSOE ESTARÁ "EN LA ESPAÑA DE LA RECONCILIACIÓN"

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró este viernes tras la resolución aprobada en el Parlamento de Cataluña para poner en marcha el proceso constituyente hacia la independencia, y después de que el Senado haya autorizado al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que los socialistas estarán "en la España de la reconciliación" que se abrirá paso "más pronto que tarde".

En una declaración sin preguntas de los medios de comunicación, Sánchez apeló a la confianza, la sensatez, la serenidad y la unión de todos "en la causa de la razón democrática". "Ahora democracia, ahora Estado de Derecho, ahora Constitución, ahora Estatuto de Autonomía", proclamó.

En un momento de "enorme desasosiego e inquietud", Sánchez aseguró que por grande que sea la fractura el PSOE no renunciará jamás a contribuir a la "España de la reconciliación" que se abrirá paso. Por "irresponsables" que sean los gobernantes en un momento dado, por "temerarias" que sean sus decisiones y "disparatados" sus proyectos, aseguró que la sensatez se abrirá camino y prevalecerá frente a quienes no tienen "la valentía de ser leales a todo su pueblo y no solo a una parte de él".

"Pese a este desgarro, la unión entre compatriotas prevalecerá, Cataluña seguirá siendo España", apostilló el líder socialista que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno en las últimas horas.

