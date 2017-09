CATALUÑA. EH BILDU PIDE A SÁNCHEZ QUE ACLARE SI ACEPTA O NO LO QUE DIGAN LOS CATALANES

EH Bildu mostró este martes su disposición a participar en la comisión de estudio sobre el modelo territorial planteada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siempre que se acepte lo que diga la mayoría de la sociedad catalana o vasca y que no se imponga en todo caso una realidad basada en el Estado de las autonomías.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Marian Beitialarrangoitia, aseguró que su formación es partidaria del diálogo para llegar a una solución en Cataluña porque defiende "la vía política, no la vía de la amenaza, de la imposición y de los tribunales".

"Coincidimos con él en la vía del diálogo", dijo sobre Sánchez, pero es necesario "analizar para qué es ese diálogo" y tener claro que la única solución para Cataluña pasa por "la democracia". "Si es para seguir imponiendo una realidad que no responde a la demanda de la mayoría social, ese no es el diálogo que defendemos unos y otros", precisó.

De la misma forma, alertó, si el objetivo es "plantear algo nuevo para que las cosas sigan como están, también estaremos en un callejón sin salida".

Por tanto, EH Bildu "iremos viéndo" cómo se concreta y cómo avanza esa comisión, "pero descartamos cualquier solución en clave de autonomía, de Estado de las autonomías, que no respalde la demanda de la mayoría social", porque creen que esa es la causa de la actual situación.

EH Bildu considera que todas las partes deben aclarar con un "sí" o un "no" si están dispuestas a aceptar lo que la mayoría de los catalanes diga el 1 de octubre y lo que "en un futuro próximo" puedan decir los ciudadanos de Euskal Herria. Todo lo demás, alertó, es "seguir mareando la perdiz" para intentar imponer una realidad alejada de la demanda mayoritaria de la sociedad.

