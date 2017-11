CATALUÑA. VARA ADVIERTE DE QUE “SALTARSE LA LEY” PARA “IMPLANTAR UN RÉGIMEN TOTALITARIO” TIENE CONSECUENCIAS PENALES

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, advirtió este lunes de que “saltarse la ley” para “implantar un régimen totalitario” tiene consecuencias penales y eso es lo que, a su entender, ha ocurrido en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas.

Vara reconoció que “a lo largo de todo este tiempo” ha habido un “cierto complejo que nos debería llevar a asumir y a reconocer que una democracia nunca debería tener complejo”.

En un encuentro informativo organizado en Madrid por Europa Press, animó a despojarse de este complejo y a tener claro que ahora lo que “España necesita es un proyecto para España, donde Cataluña tiene que ser una parte, pero también Extremadura, Canarias y Baleares”, y no sólo un proyecto para Cataluña.

En este sentido, dijo que la crisis independentista en Cataluña llega tras años "cediendo y cediendo" ante las fuerzas nacionalistas, que, ante la falta en España de “partidos bisagra”, han ejercido como tales. Y también situó como el “origen” de parte de esta situación a la "anomalía" de que el Tribunal Constitucional recortase el Estatut después de que éste fuese votado por los ciudadanos.

El dirigente socialista alertó también de los riesgos de que se instale “cierta duda” sobre la Justicia en la ciudadanía. Asimismo, indicó que los independentistas tienen una hoja de ruta bien definida en la que “no hay margen para la improvisación”. “Lo que tenemos que tener los que defendemos la Constitución es la nuestra (hoja de ruta) también perfectamente trazada”, afirmó.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

“Y eso se llama defensa de la legalidad por encima de toda consideración y defensa de la independencia de los jueces”, y con la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha sido “echados como perros” de algunos lugares en Cataluña, sentenció.

Vara defendió que lo que está ocurriendo en Cataluña tiene que tener las “consecuencias que establece el Código Penal, que se cumpla la ley”. “Y la ley no puede tener complejos, porque a lo largo de la historia, cuando ha habido momentos en los que las leyes han tendido complejos, los que las querían violar han alcanzado un situación de superioridad”, manifestó.

No obstante, Vara compartió “indiscutiblemente” la afirmación del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que el conflicto de Cataluña necesita una solución política y no la vía penal.

Agregó, de manera clara y “sin traductor”, que en Cataluña se ha intentado “subvertir” el orden legal que ampara la Constitución de 1978, y eso debe tener “consecuencias”.

Remarcó que los independentistas han trabajado en la creación de “estructuras paralelas”, han “incumplido sistemáticamente” las resoluciones judiciales, aprobado leyes y normas “rechazadas” por los servicios jurídicos del Parlament, y “gastado ingentes” cantidades de dinero para este fin.

Por ello, aseguró que no se puede olvidar que “lo que se votó no es sólo una resolución, sino subvertir el orden constitucional establecido para imponer un orden totalitario”.

Ante esta circunstancia, cree que la solución no la “equidistancia” y el PSOE ha “estado al lado de la legalidad y la Constitución" y añadió que no haya “ninguna duda” de que "los socialistas van a estar al lado de la legalidad y la Constitución”.

