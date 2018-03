CATALUÑA. RUFIÁN PIDE A ZOIDO QUE DIMITA Y EL MINISTRO LE ACUSA DE BUSCAR SOLO "LLAMAR LA ATENCIÓN"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, pidió este miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dimita por las operaciones policiales en Cataluña, y éste le acusó de buscar solo "llamar la atención".



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rufián preguntó a Zoido por la actuación policial del pasado 15 de marzo en la sede de Omnium Cultural. El ministro explicó que esas actuaciones de la Guardia Civil respondía a una orden del juzgado número 13 de Barcelona, porque "afortunadamente" España es un Estado de Derecho y "existe la división de poderes".

Por tanto, añadió, el Gobierno no tiene "nada que valorar" de esa operación salvo elogiar que la Guardia Civil cumple su labor con honor, profesionalidad, rigor y seriedad, cumpliendo las órdenes que emanan de la autoridad judicial.

Rufián ironizó al subrayar que no se trataba de la Fundación Franco sino de una fundación que sobrevivió al franquismo "y puedo asegurar que les sobrevivirá a ustedes también". Preguntó a continuación a Zoido si le parece "normal" que diez trabajadores sean "encarcelados" en una sala de su sede mientras se requisan sus correos electrónicos y sus teléfonos personales impidiéndoles contactar con sus familias "durante horas" y mientras un agente les dice que tengan cuidado porque si montan una manifestación pueden acabar en prisión como Jordi Cuixart.

Aseguró a Zoido que tiene "un montón de trabajo" si pretende señalar a todos los independentistas, y le pidió la dimisión porque "mintió" en el Parlamento cuando negó la autoría de las "amenazas a la disidencia política" en Cataluña por parte del teniente coronel Daniel Baena, jefe "de la policía política" y que es "un troll por las noches".

Zoido le alertó de que está inmerso en una "absurda teoría de la conspiración" que "puede tener su gracia" en un programa de televisión pero que no es "nada serio" en el Parlamento, y le advirtió también de que vive "en una contradicción permanente" porque llama "salvajes" a policías nacionales y guardias civiles pero elogia a los Mossos d´Esquadra, "no le gustan" los jueces pero seguro que no opina lo mismo de Santiago Vidal, considera "imparable" la democracia, pero quiere echar a un Gobierno elegido democráticamente, y dijo que solo estaría 18 meses en el Congreso de los Diputados pero ese tiempo expiró hace un año "y sigue usted aquí".

La conclusión, dijo Zoido, es que "le dedica mucho más tiempo a intentar llamar la atención con atrezzo" y con "titulares" que con argumentos sólidos, y defiende que se incumpla la ley para conseguir sus objetivos mientras desde el Gobierno se trabaja para que todo el mundo pueda expresarse y actuar dentro del ordenamiento jurídico.



