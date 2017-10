CATALUÑA. RUBALCABA APELA AL DIÁLOGO, PORQUE “NUNCA ES TARDE PARA EVITAR UNA CATÁSTROFE”

El ex secretario general del PSOE y exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba apeló este miércoles al diálogo, pero, sobre todo, a “ir más allá de los bienintencionados, y genéricos, llamamientos al diálogo que están en boca de muchos”.

Rubalcaba considera, en un artículo que publica en el diario ‘El País’, que “hace falta diálogo, y más política”, pero “ante todo, hace falta plantear un proyecto político”.

El exdirigente socialista, según recoge Servimedia, reflexiona que “hay quienes dirán, en Cataluña, que ya es demasiado tarde”, pero “nunca es tarde para evitar una catástrofe”.

Sostiene Rubalcaba que, ante la propuesta de independencia de Cataluña, “no bastan las clases de Derecho Político que con frecuencia oigo a muchos dirigentes políticos”. “Es evidente que el cumplimiento de la ley es esencial en una democracia y, por tanto, que hay que denunciar, ante la opinión pública y ante los tribunales, los atropellos y las mentiras de un Gobierno, el catalán, que se cree por encima de las reglas democráticas, incluso de las votadas por ellos mismos”.

Pero añade que “con ello no basta para contrarrestar un proyecto político, el independentista”, que ofrece una respuesta, “tan universal como falaz, a casi todas las inquietudes que se han instalado entre una buena parte de los catalanes”.

Con este escenario, el exministro del Interior apuesta por “votar, primero juntos, una reforma de la Constitución, y luego los catalanes un nuevo Estatuto, para reforzar su autogobierno, desarrollar sus singularidades, que las tiene, por cierto, algunas reconocidas en los artículos del denostado Estatuto del año 2006, como el 5, que recoge los derechos históricos de Cataluña y que habría que constitucionalizar”.

“Frente a los que quieren que se vote sí o no a la independencia, lo que deberíamos defender es que se vote sí o no a un nuevo pacto de convivencia entre españoles”, añade.

Por ello, Rubalcaba cree que “esta vez la actuación del Estado no debe limitarse a exigir, como es su obligación, el cumplimiento de la ley, sino que debe dejar claro que no es ese su único proyecto para resolver este conflicto”. “Que existe la voluntad política de emprender las reformas precisas en nuestras normas básicas de convivencia para hacer frente a un problema que, reconozcámoslo, se está yendo de las manos”, apostilla.

Por último, el exdirigente socialista se dirige a los “actores viejos y nuevos” de la política, que “seguro que comparten” su “angustia”. “A los unos, los viejos, les sugeriría que echaran la vista hacia atrás, con un poco, solo un poco, de visión autocrítica, y seguro que concluyen que no es bueno repetir los errores ya cometidos. Y a los nuevos les diría que cuando en un edificio aparecen grietas, tan insensato es olvidarse de ellas como volar hasta los cimientos para hacer un edificio nuevo”, concluye.

