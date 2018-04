CATALUÑA. ROBLES (PSOE): “NO SE PUEDE COMPARAR CATALUÑA CON EL PAÍS VASCO”

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, apuntó este martes que “no se puede comparar Cataluña con el País Vasco”, cuando se le preguntó por la calificación como acto de ‘kale borroka’ de las acciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).



Así lo dijo en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de Portavoces, en la que, como acostumbra el PSOE, no quiso hacer ninguna valoración sobre el inicio de las acciones judiciales por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por las acciones de protesta de los CDR, que en los últimos días han derivado en varios cortes de carreteras y en levantar las barreras de autovías de peajes. “La posición es de respetar y no entrar a valorar las decisiones judiciales”, se limitó a comentar.

También se amparó en el respeto a las decisiones de la Fiscalía y de otros órganos judiciales, tanto de España como de otros países de la Unión Europea, cuando se le cuestionó por la decisión de la Fiscalía de Schleswig-Holstein, del estado alemán donde fue detenido el expresident Carles Puigdemont, de pedir la extradición de Puigdemont y de mantenerlo en prisión.

No obstante, insistió en que es “absolutamente esencial” que Cataluña tenga “ya” un gobierno y que al frente del mismo esté una persona que no tenga causa judicial pendiente.



