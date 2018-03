CATALUÑA. RIVERA PIDE SEGUIR APLICANDO EL 155 HASTA QUE HAYA UN PRESIDENTE QUE ACATE LA LEY

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución en Cataluña hasta que haya un presidente de la Generalitat que acate la ley.



Horas antes de que comience el pleno extraordinario de investidura con Jordi Turull como candidato a la Presidencia de la Generalitat, Rivera aseguró en rueda de prensa en Bruselas que el proceso independentista es "una gran mentira" y es "muy triste que no cuenten la verdad" a los catalanes cuando en privado reconocen que "se ha acabado".

Alertó de que el Parlamento de Cataluña "no puede ser un teatro ni un show", y por eso Ciudadanos ha pedido "que se pare el teatro" y se desconvoque la sesión plenaria extraordinadia, "que no se pisoteen más" los derechos de los catalanes y que dejen de proponer candidatos imputados por delitos "gravísimos contra el Estado".

Rivera precisó que no pide sentido común a los dirigentes independentistas porque "han demostrado que no lo tienen", pero sí pidió unión de los constitucionalistas para seguir aplicando el artículo 155 de la Carta Magna hasta que haya en Cataluña un presidente de la Generalitat que acate las leyes, que respete el Estatuto de Autonomía y que trabaje "para todos los catalanes".

Aseguró, en ese sentido, que el Gobierno tendrá el apoyo de Ciudadanos para seguir aplicando ese artículo mientras no se cumplan esos requisitos, y para garantizar un "firme control de las cuentas públicas de la Generalitat".

Frente a quienes elogiaban su carácter conciliador, Rivera precisó que le conoce bastante a Jordi Turull y "tampoco es un candidato que vaya a respetar la Constitución", porque de hecho "saca pecho" de estar imputado por vulnerarla.



