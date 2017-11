CATALUÑA. RIVERA PIDE A SÁNCHEZ QUE EL PSOE "NO SE VUELVA A EQUIVOCAR" CON UN TRIPARTITO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que su partido "no se vuelva a equivocar" en Cataluña respaldando un nuevo tripartito con ERC como los materializados en el pasado.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por las declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que ha descartado facilitar una investidura de Carles Puigdemont ni de Oriol Junqueras.

El problema de Iceta, dijo, es que "cada día dice una cosa para intentar contentar a todo el mundo", y la realidad es que él ha sido "el fontanero" de los dos tripartitos que el PSC formó con ERC. "Donde caben dos caben tres", añadió, por lo que "no me fío" de lo que pueda decir.

Pidió por ello a Sánchez que evite esa posibilidad y que tenga en cuenta que Ciudadanos tenderá la mano al PP y al PSOE para formar un gobierno "transversal y alternativo".

No se entendería, alertó, que Ciudadanos haya respaldado las investiduras de Susana Díaz en Andalucía, de Cristina Cifuentes en Madrid o del propio Rajoy, pero el PP y PSOE dieran la espalda a la posibilidad de que Inés Arrimadas presida la Generalitat.

Rivera cree que los independentistas "tienen miedo a las urnas" porque los ciudadanos "ya les hemos visto el plumero" y después de haber puesto "patas arriba" el Estatuto de Autonomía y de haber "machacado" a la oposición "no nos van a engañar otra vez".

"Todo esto no es una broma", subrayó, porque aunque ahora reconozcan que la independencia es inviable hay millones de catalanes que están sufriendo la fractura social y más de mil empresas han sacado de Cataluña su domicilio fiscal, lo cual implica que no tributan en ese territorio.

