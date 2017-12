CATALUÑA. RIVERA RESPALDA QUE PP Y LA CUP TENGAN SUBGRUPO EN EL PARLAMENTO DE CATALUÑA

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, respaldó este viernes la posibilidad de que el PP y la CUP puedan tener subgrupo en el Parlamento de Cataluña, una figura prevista en su Reglamento y que mitigaría las limitaciones de no tener grupo propio y compartir el Mixto.



Ni PP ni la CUP llegan al número mínimo de diputados para poder formar grupo parlamentario, lo cual garantiza la subvención pública para cubrir el gasto de 'mailing' electoral además de cupo propio de iniciativas, tiempos en los debates y recursos como asesores o despachos.

En rueda de prensa para hacer balance del año, a la pregunta de si Ciudadanos estaría dispuesto a prestar diputados al PP para formar grupo, Rivera se decantó por la figura reglamentaria de los subgrupos.

Esa figura se incluyó en el Raglamento precisamente cuando el entonces partido de Rivera en el Parlamento de Cataluña, Ciutadans, tuvo que compartir el Grupo Mixto con la formación independentista liderada por Joan Laporta.

Se hizo un cambio reglamentario para permitir la formación de subgrupos y facilitar esa labor parlamentaria, y Rivera aseguró que igual que entonces se habilitó para Ciutandans, ahora ellos "generosamente" están dispuestos a habilitarla para el PP y la CUP.

Según establece el Reglamento, en el Grupo Mixto, "para facilitar la ordenación del trabajo y los trámites parlamentarios, pueden constituirse subgrupos parlamentarios, integrados por un mínimo de tres diputados pertenecientes a un mismo partido, federación o coalición electoral".

Con todos los integrantes del Grupo Mixto adscritos a un subgrupo, un representante de cada uno de ellos puede asistir a las reuniones de la Junta de Portavoces con voz y voto. Cuentan con el cupo de iniviativas de cualquier otro grupo y acordar el reparto de tiempos y de puestos en las comisiones, recayendo en la Mesa ese reparto en caso de no haber acuerdo entre los subgrupos.

Rivera considera que la figura de los subgrupos facilita la tarea de los diputados del Mixto y les permite trabajar "decentemente", aunque no acceden a la subvención por 'mailing' que sí tienen los grupos parlamentarios.



