CATALUÑA. RIVERA RECLAMA A PPC Y PSC QUE “PIENSEN MÁS EN ESPAÑA QUE EN SUS PARTIDOS”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este martes al PPC y al PSC que “piensen más en España que en sus partidos” y apoyen a la candidata de esta formación, Inés Arrimadas, si, "como parece”, logra los votos suficientes en las elecciones del próximo 21 de diciembre “para poder encabezar una alternativa” al bloque independentista en Cataluña.

Antes de entrar en la reunión del Grupo Parlamentario de Cs del Congreso, Rivera restó importancia a las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, en las que señaló que la alternativa constitucionalista en Cataluña pasa por el partido de Gobierno. “No importan tanto las siglas de partido, importa la mayoría alternativa”, le contestó.

Rivera subrayó que “la única alternativa que hay hoy encima de la mesa que pueda competir de tú a tú con ERC es Ciudadanos”. Por ello, dijo que su partido pedirá apoyo al PPC y al PSC para crear una alternativa real al secesionismo. “Tendremos que sumar, darnos la mano y ser muy generosos”, defendió.

En este sentido, indicó que es una “buena noticia” que los partidos independentistas se presenten a las elecciones autonómicas que ha convocado Mariano Rajoy. “Me da igual cómo se presenten”, dijo sobre la posibilidad de que sea en una lista unitaria, y recalcó que “lo importante es que sumemos más escaños”.

“El fracaso del PDeCat lo pueden envolver en lista única, lo pueden hacer por separado, pero el fracaso de (la antigua) Convergència y Puigdemont es evidente”, sentenció, al tiempo que pidió a los catalanes que vayan a votar “en masa” el 21-D para aprovechar así el “momento histórico de poner freno a 30 años de nacionalismo”.

Sobre las declaraciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que esta mañana defendió en Catalunya Ràdio que no está cesado por la ley mediante una moción de censura o de confianza, sino “por un golpe ilegal de Estado español”, dijo que la prueba de que España es “un país muy democrático” es que ERC y el PDeCat tienen grupo en las Cortes, cobran sueldos públicos y tienen subvenciones.

Contestó a Puigdemont que en Cataluña y en el resto de España lo que se persiguen son los delitos y no las ideologías. “La prueba es que su grupo parlamentario y muchos independentistas pueden opinar libremente y defender libremente la independencia”,

Reclamó a Puigdemont “que no huya” de la Justicia, de la verdad y de la mayoría de catalanes, a los que debería explicarles “por qué se han ido miles de empresas, por qué la gente ha tenido que sacar dinero de los bancos y por qué se ha roto la convivencia”. A su juicio, huye “de la cruda realidad que ha dejado la declaración de independencia unilateral”.

Rivera exigió a Puigdemont que “cumpla, como cualquier otro ciudadano”, con la Justicia, ya que “por llamarte Puigdemont no tienes poderes especiales que te impidan comparecer ante la Justicia o que el Código Penal quede en este caso inhabilitado o no tenga vigencia”. “El Código Penal se aplica a todo el mundo”, afirmó.

