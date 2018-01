CATALUÑA. RIVERA CENTRA EN PODEMOS EL PESO DE UNA “REMOTA” POSIBILIDAD PARA ARRIMADAS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, centró este lunes en Podemos todo el peso de que exista o no una “remota” posibilidad para que Inés Arrimadas pueda presidir la Generalitat de Cataluña en caso de que los electos huidos a Bruselas no recojan su acta y los independentistas queden mermados en el Parlamento.



En una rueda de prensa, Rivera aseguró que en las próximas horas, probablemente el martes o si no el miércoles por la mañana, dirigentes de Ciudadanos en Cataluña se reunirán con representantes de Catalunya En Comú-Podem para desvelar “la incógnita” de si esa formación respalda una alternativa constitucionalista o pretende buscar un acuerdo con los independentistas.

El primer paso será la negociación para la Mesa del Parlamento, a cuya Presidencia Ciudadanos presentará a José María Espejo, del que Rivera destacó que tiene una formación y una trayectoria idóneas para ese puesto.

En ese sentido, Rivera descartó un acuerdo para que otra formación constitucionalista presida la Mesa con tal de evitar que lo hagan los independentistas, ya que “no hay ningún motivo” para que la presida la quinta fuerza política y no la primera. “Tenemos la legitimidad”, insistió, y la seguridad de que se respetaría la Constitución y la ley, cosa que con los demás no está claro.

La siguiente será la investidura, y por el momento Ciudadanos está a la espera de ver si los independentistas lo intentan, algo que podrían hacer gracias a una “maldita” ley electoral que les ha dado mayoría de escaños pese a no tener mayoría de votos y al “hundimiento” del PP y del PSC.

En esos dos ámbitos, Ciudadanos quiere comprobar si la posición de Podemos es “la que algunos sospechamos” del lado de los separatistas o se aviene a una alternativa constitucionalista, pero “no hay medias tintas”.

Rivera reconoció que existe una “remota posibilidad teórica” de que Arrimadas pueda ser presidenta de la Generalitat si Podemos la apoya y los huidos a Bruselas no recogen su acta.

Descarta en todo caso una investidura “telemática” del presidente cesado y electo, Carles Puigdemont, aunque su formación intente “retorcer” el Reglamento para que pueda someterse a ese debate desde Bruselas. Considera que Puigdemont “vive en Matriz y los que no nos hemos tomado la pastilla no entendemos” sus postulados y sus intentos de presidir la Generalitat “por whatsapp o por Skype”.

El Comité Electoral expuso este lunes ante la Ejecutiva Nacional del partido un exhaustivo informe sobre el “éxito inapelable” en las elecciones, aunque siempre hay elementos en los que “se puede mejorar”.

Rivera subrayó que Cataluña sigue siendo “parte del problema y no parte de la solución” para los problemas de España y el nacionalismo y el separatismo siguen siendo las principales amenazas, que Ciudadanos seguirá combatiendo en 2018 como parte de sus prioridades.



