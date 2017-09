CATALUÑA. RIVERA DICE A RAJOY QUE ES "MOMENTO DE SERENIDAD PERO TAMBIÉN DE FIRMEZA"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, trasladó este miércoles personalmente su apoyo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, frente al desafío independentista en Cataluña, convencido de que "es momento de serenidad pero también de firmeza".

Ambos se reunieron durante una hora más o menos en el Palacio de la Moncloa para valorar la situación en Cataluña. Antes Rajoy había recibido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La reunión se cerró el día anterior, según confirmaron fuentes cercanas a Rivera, aunque sirvió para valorar los acontecimientos de este mismo miércoles con el registro por parte de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones de un juez de Barcelona, de varias consejerías de la Generalitat y la detención de varios cargos públicos.

Por encima de todo lo demás, Rivera quiso dejar claro el respaldo de Ciudadanos al Gobierno para "parar el golpe a la democracia en Cataluña", igual que quiso hacer el día anterior con la proposición no de ley que no salió adelante en el Congreso de los Diputados.

"Es momento de serenidad pero también de firmeza para defender los valores democráticos, el Estado de Derecho y hacer cumplir la ley", dijo Rivera a Rajoy, convencido de que "la mayoría de catalanes" no apoya los movimientos de los independentistas y desean que el Gobierno defienda sus derechos y libertades.

Rivera ha reiterado su apoyo al Gobierno, a los funcionarios "para que no sucumban a las coacciones y presiones", y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "que cumplen y hacen cumplir la ley".

