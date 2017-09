CATALUÑA. RIVERA INSISTE EN QUE SOLO PUIGDEMONT PUEDE "PARAR ESTA LOCURA"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió este jueves en que solo el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, puede "parar esta locura" anunciando que renuncia a la consulta y que regresa a la legalidad y a las reglas democráticas.

En rueda de prensa, Rivera insistió en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene todo el apoyo de Ciudadanos para impedir que se celebre la consulta del 1 de octubre y de que posteriormente se declare la independencia de Cataluña.

Sin embargo, dejó claro que "la única persona que puede parar esta locura" es Puigdemont, y que si sigue adelante "todo lo que suceda", incluidas las amenazas, las coacciones o posibles episodios de violencia serán "culpa exclusivamente" suya y de Oriol Junqueras.

Reiteró también que Ciudadanos tiene plena disposición al diálogo pero con "gente que no comete delitos" y que no propina "golpes" a la Constitución ni a la democracia.

No puede haber diálogo, insistió, con quienes se dedican a malversar, a prevaricar, e incluso están dispuestos a incurrir en un delito de sedición, y en el caso de Puigdemont no se sabe si "se va a conformar con hacer el ridículo" el 1 de octubre o va a querer "subirse a un balcón" a declarar la independencia.

Por ello, se mostró convencido de que la salida pasa por unas elecciones en las que obtengan mayoría los constitucionalistas. No tiene "ninguna duda de que esto se acaba si ganamos las elecciones".

