CATALUÑA. RIVERA CREE QUE EL INDEPENDENTISMO ESTÁ VIVIENDO UN "SHOCK DE REALIDAD"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el independentismo en Cataluña está viviendo "un shock de realidad" y muchos de sus integrantes están "desconcertados" al comprobar las consecuencias del proceso soberanista y la "huida" del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, Rivera aseguró que le cuesta mucho ponerse en la cabeza de Puigdemont porque huyendo a Bélgica y no compareciendo ante los tribunales demuestra que "ha perdido la razón, el sentido común, el seny".

Considera que su único objetivo es "victimizar un poco más" el independentismo y "alargar la agonía" de un proceso que está viviendo "sus últimos coletazos".

En todo caso, cree que esa estrategia no le va a funcionar porque el proceso independentista no tiene "ningún apoyo" fuera de Cataluña e incluso sus propios seguidores están "un poco desconcertados".

Rivera cree que los no independentistas están "indignados" y los que sí han secundado el proceso están en gran parte viviendo ahora una "fase previa" a ese estado de ánimo que es el desconcierto y el deseo de poner "cierta distancia", quizá porque "se avergüenzan de lo que están viendo" y hay reacciones de sus propios líderes que no entienden.

Ahora queda por ver cómo todo eso se traduce en votos en las elecciones del próximo 21 de diciembre, y si ese desconcierto lleva o no a una desmovilización del electorado independentista.

En todo caso, Rivera cree que las elecciones se han recibido "con alivio" en gran parte de la sociedad catalana por las probabilidades de que al menos abran una etapa en la que se pueda volver a hablar sin enfrentamientos.

Incluso aunque los independentistas ganaran esas elecciones, no cree que emprendieran de nuevo un proceso similar porque han comprobado las consecuencias penales, la fractura social y el parón de la economía, que está llegando a entre un 20% y un 30% de la actividad.

Reconoció que puede haber "discrepancias" con la gestión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aunque no hay "fisuras". Ahora la prioridad es defender el Estado de Derecho y la unidad de España, dijo, y más adelante se podrá analizar, por ejemplo, si habría que haber aplicado el artículo 155 de la Constitución cuando se aprobó la ley de transitoriedad y no haber esperado "hasta el último minuto".

Celebró, en todo caso, que finalmente se ha hecho lo que Ciudadanos reclamaba, aplicar ese precepto constitucional para convocar elecciones, la salida "menos mala" de todas las posibles, y que estos días la situación está "más tranquila de lo que algnos esperaban en las calles y en el ánimo de los catalanes".

