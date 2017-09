CATALUÑA. ROBLES CARGA CONTRA RIVERA POR DESPRECIAR LA COMISIÓN DE DIÁLOGO DEL PSOE

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, criticó hoy al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, por denominar como un “show” la propuesta del PSOE de crear una comisión para analizar el modelo autonómico en España y abrir así una vía de diálogo ante el conflicto territorial en Cataluña.

En los pasillos del Congreso, Robles reconoció que le ha sorprendido “negativamente” la posición de Rivera cuando ha calificado de “show” la comisión que propone el PSOE y que ella destacó como una “mesa de diálogo abierta a políticos, juristas y a todo el mundo”.

Por ello, cargó contra el líder de Cs por descalificar la propuesta “seria” del PSOE para “proponer no sabemos muy bien qué”, pero “con mucho menos rigor y solvencia jurídica”.

Para Robles, Ciudadanos lo que quiere es “llamar la atención” como hizo, a su entender, la semana pasada al proponer la foto conjunta de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez y él; y luego “descalificando” la mesa del PSOE.

Ello le llevó incluso a preguntarse si la propuesta de Cs de iniciar las conversaciones para la reforma de la Constitución suponer “unir o dividir todavía más”. El malestar de Robles se dejó ver en todo momento hasta el punto que dijo de Rivera que “sus intervenciones son en sí mismas un show”.

Por otra parte, la portavoz del PSOE también criticó que Rivera haya pedido explicaciones por “posibles fallos” de seguridad ante los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto. A su juicio, de tener una “mínima responsabilidad y sentido de Estado”, las críticas al Gobierno se hacen en “ámbitos reservados” y no se debe hacer de la “lucha antiterrorista un elemento de confrontación”.

Sobre la propuesta de diputados de Unidos Podemos de una comparecencia del presidente del Gobierno sobre Cataluña, la portavoz socialista no se quiso pronunciar porque no tienen “ningún dato de la propuesta”.

