CATALUÑA. RIVERA ANUNCIA QUE SERÁ "MÁS EXIGENTE SI CABE" CON RAJOY

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este viernes que su partido seguirá cumpliendo su parte del acuerdo de investidura con el PP, pero que será "más exigente si cabe" con su cumplimiento por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Al hacer balance de las elecciones de este jueves en Cataluña, Rivera se mostró convencido de que los españoles en su conjunto demandan "un nuevo proyecto de país" como el que tuvieron, con sus errores y aciertos, los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar.

Los tres tenían "un rumbo y premisas claras", y ahora España "necesita futuro", un proyecto que ilusione a la mayoría y no se limite a "inmovilismo" y a gobernar "a la defensiva", como cree que hace Rajoy, dijo.

En opinión de Rivera, el "agotamiento" del bipartidismo se ha visto claramente en Cataluña, donde Ciudadanos tiene más escaños que la suma del PP y del PSC, incluso con Podemos. Considera demostrado con ello que los catalanes ven a Ciudadanos liderando la alternativa al nacionalismo.

Dejó claro por ello que seguirán siendo "muy exigentes, más si cabe ahora", pero precisó también que no pondrán en riesgo la estabilidad. "Somos el partido de la estabilidad", remarcó, el que garantiza que haya investidura de un presidente del Gobierno, que haya Presupuestos, y en ese sentido "vamos a cumplir nuestra responsabilidad", pero exigiendo "hasta el último punto" del acuerdo de investidura y los compromisos presupuestarios.

Eso sí, concluyó, en Ciudadanos "no hacemos cambio de cromos" ni "jugamos con los españoles", por lo que no será su partido quien ponga en riesgo la continuidad de la legislatura y en todo caso tendrá que ser el presidente del Gobierno quien valore en cada momento sus apoyos para agotar el mandato o adelantar las elecciones.



