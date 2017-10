CATALUÑA. RIVERA: “SE ACABÓ EL PASTELEO CON LOS NACIONALISTAS”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dijo hoy que la solución a la crisis política en Cataluña no puede pasar por dar “nuevos privilegios” a los nacionalistas, al tiempo que advirtió de que “la inmensa mayoría del pueblo español se va a acabar enfadando si no aplicamos la Constitución” frente a los planes independentistas de Carles Puigdemont.

Rivera hizo estas consideraciones en el debate de este miércoles en el Congreso sobre la crisis catalana y en el que compareció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El líder de la formación naranja sostuvo que de la situación actual en Cataluña no se puede salir dando “nuevos privilegios” a los nacionalistas, sino aplicando “sin complejos, con firmeza y a la vez con prudencia” el artículo 155 de la Constitución.

En este sentido, defendió que es “ingenuo” pensar que Puigdemont se avendrá a cumplir la ley tras el requerimiento que le ha hecho Rajoy, quien ha esgrimido el artículo 155 para que el presidente de la Generalitat aclare si este martes declaró la independencia de Cataluña.

NINGÚN “APAÑO”

Rivera destacó que el jefe del Gobierno catalán ya ha respondido que quiere que intervenga un mediador internacional, algo con lo que líder de Ciudadanos considera que Puigdemont intenta que los españoles cedan al “chantaje” independentista “sin luces ni taquígrafos, fuera de las instituciones, fuera de la democracia”.

El líder de la formación naranja añadió que la crisis catalana “no se soluciona con ideas mágicas” ni “con comisiones de estudio ni con ocurrencias”, puesto que la situación es consecuencia de “treinta años de nacionalismo”.

Por este motivo, Rivera destacó que, como ha asegurado en los últimos días el presidente francés, Emmanuel Macron, los europeístas deben asumir el peligro del nacionalismo y que para hacerle frete no puede haber ningún “apaño”, “cambio de cromos”. “Se acabó el pasteleo con los nacionalistas”, remarcó al respecto.

El responsable de Ciudadanos concluyó que la crisis de Cataluña se sale “parando el golpe” de Puigdemont, convocando nuevas elecciones autonómicas para tener un “nuevo interlocutor” en la Generalitat. A su juicio, a partir de ahí pueden estudiarse iniciativas como reformar la Constitución.

