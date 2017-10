CATALUÑA. RIVERA CELEBRA QUE SE APLIQUE EL 155 PARA “RESTITUIR” LA SEGURIDAD JURÍDICA Y CIUDADANA

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, celebró este sábado que el Gobierno haya decidido la aplicación del artículo 155 de la Constitución y destacó que se haga para “restituir” la seguridad jurídica y ciudadana en Cataluña.

Desde la sede de Ciudadanos en Barcelona, Rivera indicó que el Ejecutivo ha tenido que actuar ante un gobierno catalán que se ha declarado “en rebelión” y que “impone” a los ciudadanos catalanes a estar fuera de la Constitución, de la ley y de la Unión Europea.

El líder de Cs afirmó que, llegados a esta situación, “aplicar la Constitución no es una opción sino que es una obligación” porque la Carta Magna no es “menú a la carta” sino que es un “todo que nos defiende frente a los poderosos que quieren saltárselo todo” y, por tanto, una “obligación para restablecer la democracia". “Aplicar la Constitución para cambiar el Gobierno”, en Cataluña, dijo.

Rivera se mostró convencido de que los “separatistas” no iban a “respetar nada” porque lo que querían es “romper todo” y, ante esta situación al Gobierno no le queda más opción que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución con el fin de convocar elecciones.

En este sentido, dijo que no quiere “más enfrentamientos” en Cataluña ni que se “señale a nadie” sino que “se restablezca la convivencia”.

El líder de CS respaldó la decisión del Gobierno para restituir la seguridad jurídica y económica, en Cataluña, así como para asegurar la seguridad de los ciudadanos catalanes frente a unas fuerzas policiales que estaban “politizadas”, en alusión a los Mossos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso