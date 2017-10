CATALUÑA. ERC HACE RESPONSABLES A LOS CONSTITUCIONALISTAS DE “LO QUE PUEDA PASAR” CON EL 155

- Su portavoz regala a Rajoy el libro ‘Cataluña para españoles’ y éste le obsequia con un ejemplar de la Constitución. La portavoz de ERC en el Senado, Mirella Cortés, hizo este viernes responsables al Gobierno del PP y al PSOE y Ciudadanos como “cómplices” en la aplicación del artículo 155 en Cataluña de “lo que pueda pasar” como resultado de llevarla a cabo, porque los independentistas no darán “ni un paso atrás” en la proclamación de la república catalana.

En su intervención en el pleno de la Cámara Alta que debate la intervención de la autonomía catalana, Cortés partió de que si el PP gobierna en España es porque representa la manera de pensar y los intereses de la mayor parte de los españoles, para puntualizar que en Cataluña no es así, y la mayoría ya quiere la independencia, por lo que rechazó que en Madrid se decida sobre los temas catalanes pese a no conocer su cultura ni sus necesidades.

La portavoz se mostró dispuesta a mantener la solidaridad interterritorial desde una Cataluña independiente y a mantener una relación fraternal, pero prometió firmeza en la declaración de independencia e hizo responsables a PP, PSOE y C's de “lo que pueda pasar” con la aplicación del 155, porque ellos no darán “ni un paso atrás”.

Al terminar su intervención, Cortés pasó por el escaño del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y le regaló el libro ‘Catalunya para españoles’, de Salvador Giner, obsequio al que éste contestó regalándole un ejemplar de la Constitución.



