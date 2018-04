CATALUÑA. RAJOY LIMITA SU RESPONSABILIDAD AL 155 Y ACATA LA LIBERTAD DE PUIGDEMONT EN ALEMANIA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, limitó este sábado su “responsabilidad” en la crisis institucional de Cataluña a la puesta en marcha y aplicación del artículo 155 de la Constitución y aseguró que respeta y acata que la Justicia de Alemania haya dejado en libertad bajo fianza a Carles Puigdemont y de momento rechace su extradición a España por un delito de rebelión.



Rajoy hizo estas declaraciones durante la segunda jornada de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla, donde atendió a las preguntas de un grupo de periodistas mientras daba un paseo por los estands de las organizaciones afines a su partido que participan en este encuentro.

Preguntado sobre la puesta en libertad de Puigdemont y las declaraciones de la ministra alemana de Justicia que ponen en duda las acusaciones contra él del Tribunal Supremo de España, Rajoy puntualizó que se trata de “decisiones judiciales” dentro de la lógica “separación de poderes” que existe en una democracia.

“Yo siempre he dicho y voy a reiterar que las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, porque es el Estado de Derecho y el imperio de la ley se cumplen y se acatan, tanto las decisiones de los tribunales españoles como las de los demás en el ámbito de su competencia”, dijo.

Rajoy destacó, no obstante, que el Tribunal Supremo y la Fiscalía española “están estudiando la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo” para conseguir que Puigdemont pueda ser extraditado a España por todos los delitos que se le atribuyen y además han contado inicialmente con el respaldo de la Fiscalía alemana.

El presidente del Gobierno recordó que Puigdemont es “una persona que está procesada y es un prófugo de la Justicia” en España y, pese a ello, descartó hablar de ello con la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque “hay separación de poderes y los gobiernos no intervienen”.



