CATALUÑA. ZOIDO RESPONDE A LA CARTA DE PUIGDEMONT QUE EL GOBIERNO NO ACEPTARÁ “NINGÚN CHANTAJE”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy que el Gobierno no aceptará “ningún chantaje” de Carles Puigdemont, en referencia a la carta que el presidente de la Generalitat ha enviado a Mariano Rajoy emplazándole a negociar los “términos y condiciones” de un referéndum de independencia para Cataluña.

Zoido fue preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa que dio en la sede de su departamento tras reunirse la ‘mesa de valoración de la amenaza terrorista’, de la que forman parte los responsables de la seguridad del Estado.

Respecto a la carta de Puigdemont a Rajoy, el ministro dijo que “el Gobierno no va a aceptar ningún chantaje ni de Cataluña ni de nadie”.

El responsable de Interior emplazó al presidente de la Generalitat a explicar sus planes en el Congreso, que es donde están representados todos los españoles. “Venga usted a contar su plan en el Congreso, la sede de la soberanía nacional donde hay 350 parlamentarios de todas las provincias de España", afirmó el ministro.

Además, criticó que el responsable del Ejecutivo catalán modifique continuamente su planteamiento para tratar de sacar adelante el proceso separatista. "Cada día nos encontramos”, dijo el ministro, “con una noticia (sobre Puigdemont), un día se hace un planteamiento y otro día otro. Hace una gira y no le reciben, viene aquí y hace otro planteamiento".

Al mismo tiempo, Zoido se refirió a que el Gobierno central “ha demostrado ganas de trabajar por y para los intereses generales de todos los catalanes", como lo prueba la ayuda financiera a esta comunidad o el aumento de medios para resolver las aglomeraciones en el aeropuerto del Prat por el endurecimiento del control de pasaportes acordado por la UE.

