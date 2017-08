CATALUÑA. EL PP RESPONDE AL PDECAT QUE LA POLÍTICA TIENE QUE HACERSE DENTRO DE LA LEY

- No descarta el artículo 155 porque los instrumentos del Estado de Derecho están "para cumplirse" con proporcionalidad pero con firmeza. La expresidenta del PP de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho respondió este martes al PDECat que la política tiene que hacerse dentro del marco de la Constitución y de la ley, sin pretensión de romper España y dividir a los catalanes.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados después de que el portavoz del PDECat, Carles Campuzano, asegurara que "aún hay tiempo para la política" antes y después del 1 de octubre.

"Siempre hay tiempo para la política, pero para la política en el marco de la Constitución y de la ley", dijo la diputada del PP. Lo que no se puede hacer, argumentó, es presentar una iniciativa "ilegal" con la que se pretende "dividir a los catalanes" y "separar a Cataluña del resto de España", porque eso es inconstitucional, ilegal, y la mayoría de catalanes y de españoles "no lo vamos a permitir".

Preguntada por la disposición mostrada el día anterior por su sucesor, Xavier García Albiol, a aplicar el artículo 155 de la Constitución si los independentistas siguen adelante con su "golpe de Estado institucional", Sánchez-Camacho subrayó que los instrumentos del Estado de Derecho están para ser utilizados.

Ante un desafío "tan grave", aseguró, el artículo 155 y todos los demás están "para cumplirse", con proporcionalidad pero también con firmeza para no permitir que el independentismo "rompa España y divida a Cataluña".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso