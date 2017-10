CATALUÑA. EL PP RESPONDE A RIVERA QUE NO ESTÁ SOBRE LA MESA HABLAR DE ELECCIONES Y “MUCHO MENOS” DE UNA COALICIÓN

- Dice que la facultad para convocar elecciones la tiene Puigdemont “hasta que deje de tenerla”. El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, respondió este jueves al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que en estos momentos no está encima de la mesa hablar de elecciones en Cataluña y “mucho menos” barajar “ningún tipo de coalición”.

Martínez-Maíllo realizó estas declaraciones en rueda de prensa en la sede del PP de la calle Génova de Madrid después de que el líder de Ciudadanos plantease hoy a “los partidos políticos que cumplen la ley” un “pacto previo a las elecciones” por el que se comprometan a apoyar a la lista más votada con el objetivo de derrotar al independentismo en Cataluña.

Preguntado por esta circunstancia, el dirigente popular subrayó que su partido no está ahora en ese debate “y mucho menos en hablar de ningún tipo de coalición”. Explicó que en estos momentos es necesario respetar los tiempos y esperar a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este sábado, en la que se aprobarán las medidas concretas que se aplicarán para asumir competencias autonómicas en Cataluña y que estarán consensuadas con el PSOE y Ciudadanos.

Según indicaron fuentes del partido de Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos no se reunirá hoy con el Gobierno, después de que sí lo hiciera este miércoles por la tarde en Moncloa con el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Explicó que no tiene constancia de la “oferta” del Gobierno de retirar el 155 si Carles Puigdemont convocara elecciones anticipadas en Cataluña e insistió en esperar a que se conozcan las “medidas concretas” que aprobará el Consejo de Ministros este sábado.

Además, indicó que no le corresponde a él “determinar con exactitud” el “alcance” de cómo afectarán las citadas medidas a la aplicación del precepto constitucional, aunque precisó que “es evidente que la facultad de convocar elecciones la tiene Puigdemont”. “Hasta que deje de tenerla”, apostilló.

