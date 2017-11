CATALUÑA. ERC RESPONDE A MAÍLLO QUE SERÁN LOS CATALANES LOS QUE DECIDAN SI EXONERAN A PUIGDEMONT

ERC respondió este martes al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, que serán los catalanes los que decidan en las elecciones del 21 de diciembre si exoneran o no al presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Lo dijo la diputada de ERC Teresa Jordà al ser preguntada en los pasillos del Congreso por la advertencia lanzada por Maíllo durante su participación en el Fórum Europa, en el que aseguró que no hay urnas "que conviertan en verdad lo que es mentira", ni tampoco que "exoneren de responsabilidad los comportamientos ilegales".

Eso mismo se le puede preguntar al Gobierno, respondió Jordà: si va a acatar el resultado de las elecciones del 21 de diciembre, que para ERC son "absolutamente ilegítimas" pero a las que concurren porque los catalanes, especialmente los soberanistas, "donde hay urnas tenemos esta manía, nos tiramos de cabeza".

Si se exonera o no a Puigdemont "lo decidirá el pueblo de Cataluña", insistió Jordà, convencida de que esas elecciones serán "una oportunidad más para demostrar que somos mayoría y que las mayorías tienen que respetarse en una democracia normal".

Jordà subrayó que aún quedan horas para registrar una coalición de cara a esas elecciones, y en ese sentido hizo hincapié en que una lista unitaria de los independentistas "estaría muy bien" pero si de verdad apuesta por la república independiente, por el "rechazo absoluto" a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y por la "amnistía para los presos políticos".

Si no puede ser unitaria bajo esos criterios, ERC apuesta por la "unidad de acción" con unos parámetros que resultan "ineludibles" para concurrir a las elecciones del 21 de diciembre.

Preguntada por las declaraciones de Puigdemont recordando que el Estado ya ha sido condenado por los tribunales europeos de Justicia por constatar torturas, Jordà precisó que esa palabra "suena muy dura" pero lo que está sucediendo en Cataluña en los últimos días "se parece bastante a una tortura" y si Puigdemont lo dice así ella solo "reafirma" su reflexión.

Jordà quiso recordar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que Puigdemont no es "expresidente" de la Generalitat porque en Cataluña "no tenemos expresidentes", sino que Puigdemont es el 130 presidente de la Generalitat, como Artur Mas es el 129 y José Montilla el 128.

Dejó claro, además, que ERC no desaprovechará ninguna oportunidad para denunciar ante los medios de comunicación el encarcelamiento de consejeros y de presidentes de entidades sociales solo por encabezar las manifestaciones "más cívicas y pacíficas de la historia de Europa del siglo XXI" y por "defender a ultranza" un mandato democrático emanado de las elecciones de septiembre de 2015.

