CATALUÑA. EL PP RESPETA QUE LA FISCALÍA PIDA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA FORN

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró este martes que su formación respeta todas las decisiones judiciales, incluida la petición de la Fiscalía para que el exconsejero de Interior de la Generalitat catalana Joaquim Forn pueda salir de prisión bajo fianza de 100.000 euros.



En rueda de prensa en el Congreso, precisó que su partido respeta las decisiones judiciales aunque “a veces no las comparte”. “Las respeto, sencillamente, y no tengo nada más que decir, no voy a dar explicaciones”, respondió Hernando cuando fue preguntado por esta cuestión.

El ministerio público ha cambiado de criterio y ha pedido libertad bajo fianza de 100.000 euros para el que fuera conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña durante el `procés´ independentista. Esta petición supone un cambio de criterio del ministerio público, que la habría hecho por “imperativo legal” y atendiendo órdenes del fiscal general del Estado, Julián Sánchez.

Dicho esto, Hernando dijo que la posición el PP es que las personas que están encarceladas “sencillamente deberían dimitir y dejar la política” por “higiene democrática”, porque, de lo contrario, se da una “situación deplorable”.



